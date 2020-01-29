Akçakoca'da "dumansız hava sahası" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'da 'dumansız hava sahası' eğitimi verildi - Son Dakika

Akçakoca'da "dumansız hava sahası" eğitimi verildi

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından esnaflara dumansız hava sahası uygulaması eğitimi verildi.

Akçakoca'da

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından esnaflara dumansız hava sahası uygulaması eğitimi verildi.

Öğretmen evinde düzenlenen eğitimde bir konuşma yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk, kapalı açık alanlar, içilebilir içilemez alanlar hakkında bilgi verileceğini söyledi.

Yasalar hakkında bilgilendirmede bulunacağını belirten Çabuk, "Hazırladığımız tüm çalışmalarını iş yerlerine göndereceğiz. Arkadaşlar sunumlarını yapacak. Takıldığınız yerler ile ilgili sorular sorabilirsiniz. Denetleme ile alakalı tüm kurumlar burada. Sorduğunuz soruları cevaplayacaklar. Katıldığınız için teşekkür ederiz." dedi.


Eğitim, soru cevap şeklinde devam etti.

Numan Çabuk, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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