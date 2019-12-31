Akçakoca'da eğlence mekanlarında yılbaşı hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'da eğlence mekanlarında yılbaşı hazırlığı - Son Dakika

Akçakoca'da eğlence mekanlarında yılbaşı hazırlığı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yılbaşı gecesi için eğlence mekanları tüm hazırlarını tamamladı.

Akçakoca'da eğlence mekanlarında yılbaşı hazırlığı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yılbaşı gecesi için eğlence mekanları tüm hazırlarını tamamladı.


Yeni yıla ailesi yada arkadaşları ile girecek bir çok insan eğlenmek için eğlence mekanlarını tercih ediyor. Eğlence mekanları bu özel gecede misafirlerini eğlendirmek ve keyifli saatler geçirmek için yaklaşık 1 haftadır hazırlıklar yaptı.


Bugün ise yeni yılın gelmesi ile son hazırlıklarda tamamlanarak konuklar beklenmeye başlandı. Her mekanın ayrı formatla ve ayrı programla hazırlandığı yeni yıl eğlenceleri için her şey hazır. Birçok eğlence mekanı rezervasyon ile çalışırken bazıları daha sade mekan sahipleri soba kurup bitki çayları bile hazırladı. Cemil Gülez isimli mekan sahibi daha çok ekonomiye dikkat ettiğini ifade ederken, "Uygun fiyata keyifli vakit geçirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Ferdi Bartan isimli kafeterya sahibi ise yeni yılda öğrencileri hedefleyerek aile ortamını yaşamalarını amaçladığını belirterek, "Yeni yıla girerken misafirlerimize odun sobası eşliğinde bitki çayı ikram edeceğimiz sıcacık bir ortam olsun istedik" dedi. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:26 Kaynak: İHA
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