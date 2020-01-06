Akçakoca'da

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Ekmeğini İsraf Etme" Projesi gerçekleştirildi.

Gönül Yavuz İlkokulu öğrencileri tarafından başlatılan proje kapsamında ekmek israfına dikkati çekmek için resim yarışması düzenlendi.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, yaptığı açıklamada, projenin ekmeğin önemi ve ekmek israfının önüne geçilmesi için farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Proje çerçevesinde öğrencilerin velileri tarafından bayat ekmek kullanılarak yemek yarışması yapıldı.

Etkinlik Kaymakam Öztürk ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.