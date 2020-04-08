Akçakoca'da esnafa hijyen malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

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Akçakoca'da esnafa hijyen malzemesi dağıtıldı
6 saat önce
Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından esnafa hijyen malzemeleri dağıtıldı.
Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından esnafa hijyen malzemeleri dağıtıldı.
İlçe merkezinde hijyen malzemelerini tek tek dağıtan Şube Başkanı Özkan Öztürk'e esnaf teşekkür etti.
Dağıtım esnasında yoldaki vatandaşlara da hijyen malzemesi verildi.
Hijyen malzemesinin kısa sürede bitmesi nedeniyle Başkan Öztürk, tekrar dağıtılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:24 Kaynak: AA
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