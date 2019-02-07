Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da Evinde Ölü Bulundu

Akçakoca'da Evinde Ölü Bulundu

20 dakika önce

Akçakoca Hacı Yusuflar Mahallesi'nde tek başına yaşayan 67 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Akçakoca'da Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Akçakoca Hacı Yusuflar Mahallesi'nde tek başına yaşayan 67 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Numan Kamburoğlu'ndan haber alamayan komşuları, kapıyı kırarak eve girdi. Şahsın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu asayiş kuvvetlerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Kamburoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kamburoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm olayı ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

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