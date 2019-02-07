Akçakoca'da Evinde Ölü Bulundu
20 dakika önce
Akçakoca Hacı Yusuflar Mahallesi'nde tek başına yaşayan 67 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.
Akçakoca
Hacı Yusuflar Mahallesi'nde tek başına yaşayan 67 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Numan Kamburoğlu'ndan haber alamayan komşuları, kapıyı kırarak eve girdi. Şahsın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu asayiş kuvvetlerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Kamburoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kamburoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Ölüm olayı ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:16 Kaynak: İHA
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