Akçakoca'da gece gündüz denetim yapılıyor - Son Dakika

Akçakoca'da gece gündüz denetim yapılıyor

07.05.2021 21:57

Akçakoca'da gece gündüz denetim yapılıyor -İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde emniyet ekipleri tam kapanma sürecinde şehrin giriş ve çıkışlarında gece gündüz denetim yapıyor.

Akçakoca'da gece gündüz denetim yapılıyor

-İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde emniyet ekipleri tam kapanma sürecinde şehrin giriş ve çıkışlarında gece gündüz denetim yapıyor. Yapılan denetimlerde izin belgesi olmayanlara 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tam kapanma nedeniyle denetimlerini sıkı tutuyor. Akçakoca kent merkezi, beş yol bölgesi ve Çuhallı Çarşısında çift yönlü olarak emniyet güçleri denetimleri arttırdı saat 17.00 dan sonra marketlerin kapanmasıyla birlikte sokakta gezenlere, yasaktan muaf olmayan özel araçla seyahat edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

Akçakoca'da gece gündüz denetim yapılıyor
Akçakoca'da gece gündüz denetim yapılıyor
Akçakoca'da gece gündüz denetim yapılıyor
Akçakoca'da gece gündüz denetim yapılıyor

Türk Lirası, Hisarcık, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akçakoca'da gece gündüz denetim yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı İngiltere'nin ardından Fransa da Türkiye'yi karantina zorunluluğu olan ülkeler arasına aldı İngiltere'nin ardından Fransa da Türkiye'yi karantina zorunluluğu olan ülkeler arasına aldı İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesine tepki: Derin endişe duyuyoruz ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesine tepki: Derin endişe duyuyoruz         
23:12
Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
22:16
Bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünleri satmaması sosyal medyada tepki çekti Bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünleri satmaması sosyal medyada tepki çekti         
21:37
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'un altında gösteren anket şirketlerine cevap: Oy oranımız yüzde 40 AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'un altında gösteren anket şirketlerine cevap: Oy oranımız yüzde 40         
20:13
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor         
18:13
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 23:21:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakoca'da gece gündüz denetim yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement