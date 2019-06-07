Akçakoca'da gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı
1 saat önce
Akçakoca Belediyesi, Ramazan bayramının son gecesi liman içinde muhteşem bir havai fişek gösterisi yaptı.
Akçakoca
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Belediyesi, Ramazan bayramının son gecesi liman içinde muhteşem bir havai fişek gösterisi yaptı.
9 günlük bayram tatili münasebeti ile büyük bir izdihamın yaşanan Akçakoca'da, Ramazan Bayramı
'nın 3'üncü gecesi liman içinde havai fişek gösterisi yapıldı.
Gösteri şehrin her bölgesinden izlendi. - DÜZCE
Safiye Soyman MS hastası oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı
"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki
Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi
Fark etmek neredeyse imkansız! İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar