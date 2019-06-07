Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı
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Akçakoca'da gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

1 saat önce

Akçakoca Belediyesi, Ramazan bayramının son gecesi liman içinde muhteşem bir havai fişek gösterisi yaptı.

Akçakoca'da gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı, System.String[]
Akçakoca Belediyesi, Ramazan bayramının son gecesi liman içinde muhteşem bir havai fişek gösterisi yaptı.

9 günlük bayram tatili münasebeti ile büyük bir izdihamın yaşanan Akçakoca'da, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gecesi liman içinde havai fişek gösterisi yapıldı.

Gösteri şehrin her bölgesinden izlendi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
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