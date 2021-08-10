Akçakoca'da gün batımında kartpostallık manzaralar oluştu - Son Dakika

" Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, gün batımındaki eşsiz güzellikler ilgi çekiyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezi olan Akçakoca, yaz aylarında özellikle yerli turistler tarafından tercih ediliyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin ortasında bulunan, 38 kilometrelik 3 mavi bayraklı plajıyla bölgeye gelenleri ağırlayan ilçede, özellikle gün batımında vatandaşlar sahil ve liman kısmına gelerek güneşin kızıllığının denize yansımasını hayranlıkla izliyor.

Gün batımını izleyenler fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.