Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da havadan trafik denetimi
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Akçakoca'da havadan trafik denetimi

55 dakika önce

Akçakoca Emniyet Müdürlüğü, Sapak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Akçakoca İlçe Jandarma Trafik ekiplerince drone ile trafik denetimi yapıldı.

Akçakoca'da havadan trafik denetimi, System.String[]
Akçakoca Emniyet Müdürlüğü, Sapak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Akçakoca İlçe Jandarma Trafik ekiplerince drone ile trafik denetimi yapıldı.
Sapak bölgesinde D-010 ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda drone ile gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uymayanlar tespit edildi.
Kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler drone ile özellikle aşırı hız, emniyet kemeri takmama, sigara kullanma ve kırmızı ışık ihlali konusunda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Akçakoca, Güncel
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