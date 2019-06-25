Akçakoca'da havadan trafik denetimi
55 dakika önce
Akçakoca Emniyet Müdürlüğü, Sapak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Akçakoca İlçe Jandarma Trafik ekiplerince drone ile trafik denetimi yapıldı.
Akçakoca Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:50 Kaynak: AA
, Sapak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Akçakoca İlçe Jandarma
Trafik ekiplerince drone ile trafik denetimi yapıldı.
Sapak bölgesinde D-010 ve D-655 Batı Karadeniz
Bağlantı Yolu'nda drone ile gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uymayanlar tespit edildi.
Kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler drone ile özellikle aşırı hız, emniyet kemeri takmama, sigara kullanma ve kırmızı ışık ihlali konusunda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.
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