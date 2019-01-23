Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da İtfaiyeden Yangın Tatbikatı

Akçakoca'da İtfaiyeden Yangın Tatbikatı

12 dakika önce

Akçakoca'da gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Akçakoca'da İtfaiyeden Yangın Tatbikatı, System.String[]
Akçakoca'da gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Akçakoca Belediyesi kapalı otoparkın üstünde bulunan tekstil atölyesinde elektrik kontağından yangın çıktı. Tekstil atölyesi görevlilerinin acil koduna basması üzerine ve çalışanların haber vermesi üzerine yardım çağrısı alan itfaiye ve polis ekipleri Hasan Kahya sokaktaki iş yerine sevk edildi. Ekipler tekstil atölyesinde çalışan kimi personeli yangın merdiveninden dışarı çıkarıldı. Yangın tatbikatı yaklaşık 20 dakikada sürdü. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:45 Kaynak: İHA

İtfaiye, Akçakoca, Güncel
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