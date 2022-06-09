Akçakoca'da jandarma ve öğrenciler sahilde temizlik yaptı - Son Dakika
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Akçakoca'da jandarma ve öğrenciler sahilde temizlik yaptı

09.06.2022 12:18
Akçakoca'da jandarma ve öğrenciler sahilde temizlik yaptı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencileriyle sahildeki çöpleri topladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencileriyle sahildeki çöpleri topladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Hep birlikte sahildeki atıkları toplayan jandarma personeli ve öğrenciler, çevrenin temiz tutulmasını istedi.

Torbalara toplanan çöpler, daha sonra belediye aracına yüklendi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da jandarma ve öğrenciler sahilde temizlik yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçakoca'da jandarma ve öğrenciler sahilde temizlik yaptı - Son Dakika
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