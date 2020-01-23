Akçakoca'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Akçakoca'da kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Akçakoca'da kan bağışı kampanyası, System.String[]

Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediye meclis salonu önünde gerçekleştirilen kampanyaya, belediye çalışanları ve başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz ve Hakan Öztaş da destek verdi.

Başkan yardımcısı Hakan Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak Türk Kızılayına her zaman destek verdiklerini söyledi.

Kan bağışının hayat kurtarma açısından son derece önemli olduğunu belirten Öztaş, "Tabi güçlü kurumumuz olan Türk Kızılayı yine güzel bir kampanya olarak kök hücre ve kan bağışı başlattılar. Biz de belediye olarak onlara hizmet sunduk. Biz tabi her duyarlı vatandaşın yapması gerektiği gibi kan verdik. İnşallah bir hayat kurtarırız." dedi.

Türk Kızılayı, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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