Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da Kanalizasyon Çalışması

Akçakoca'da Kanalizasyon Çalışması

26 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye tarafından kanalizasyon çalışması yapıldığı bildirildi.

Akçakoca'da Kanalizasyon Çalışması, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye tarafından kanalizasyon çalışması yapıldığı bildirildi.


Çuhallı plajında esnafların kanalizasyon akıntısı olduğunu belediye yetkililerine bildirmesinin ardından harekete geçen ekipler çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, çalışmaların dün başladığını ve kısa zamanda bitirileceğini söyledi.

Çalışmalar kapsamında boruların döşendiğini aktaran Yanmaz, "Çuhallı plajında akıntı olduğunu söyleyen esnafların şikayetleri aldık. Bu şikayetleri anında çözüm bulmak için ekiplerimizi görevlendirdik. Kısa zamanda bu sorunu çözeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:49 Kaynak: AA

Düzce, Akçakoca, Güncel
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