Akçakoca'da Kanalizasyon Çalışması
26 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye tarafından kanalizasyon çalışması yapıldığı bildirildi.
Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde belediye tarafından kanalizasyon çalışması yapıldığı bildirildi.
Çuhallı plajında esnafların kanalizasyon akıntısı olduğunu belediye yetkililerine bildirmesinin ardından harekete geçen ekipler çalışmalara başladı.
Belediye Başkanı Okan Yanmaz
, çalışmaların dün başladığını ve kısa zamanda bitirileceğini söyledi.
Çalışmalar kapsamında boruların döşendiğini aktaran Yanmaz, "Çuhallı plajında akıntı olduğunu söyleyen esnafların şikayetleri aldık. Bu şikayetleri anında çözüm bulmak için ekiplerimizi görevlendirdik. Kısa zamanda bu sorunu çözeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:49 Kaynak: AA
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