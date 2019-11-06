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Akçakoca'da kasım ayında denize girdiler

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri kasım ayında denize girdi.

Akçakoca'da kasım ayında denize girdiler, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri kasım ayında denize girdi.

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Akçakoca, kasım ayında yazdan kalma günleri yaşıyor.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olarak ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar denizin tadını çıkardı.

İlçe merkezindeki Çuhallı Plajı'na gelen Muammer Gökçetin, öğle molasında arkadaşlarıyla denize girdiğini söyledi.

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle serinlemek için denize girdiğini belirten Gökçetin, "Bu güzel havayı değerlendirmek istedik. Öğle paydosunda denize girdik. Deniz çok güzel, harikaydı. Yazın böyle bir deniz yoktu. Tertemiz, pırıl pırıl. Akçakoca'nın deniz mevsimi kısa değil. Bugün kasımın altısı denize giriyoruz. Dün de girdik. Herkese denize girmeyi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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