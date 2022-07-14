Son dakika haber! 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

14.07.2022 15:05

Son dakika 3. sayfa haberine göre 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıDÜZCE Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

DÜZCE Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Edilli Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu yolu üzerinde Edilli plajından yola çıkan Ali Paşa D'nin kullandığı 81 DP 405 plakalı otomobil ile İbrahim G.'nin kullandığı 81 ACH 216 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler Ali Paşa D. ile İbrahim G. ve araçlarda bulunan eşi Ayşe G. (50), kızları Hanife ve Şevval G. ile Nurten D. yaralandı. Kazada otomobil içinde bulunan 81 yaşındaki Meliha Dalançıkan ise hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Tarsus'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberi | Tarsus'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika gündem: Çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Son dakika gündem: Çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 15:52:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement