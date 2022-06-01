Akçakoca'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi - Son Dakika
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Akçakoca'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

01.06.2022 13:12
Akçakoca'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

Akçakoca Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen sergide, 20 farklı alanda eğitim alan kursiyerlerin ürettiği yaklaşık 4 bin parça eser yer aldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, burada yaptığı konuşmada, el emeği göz nuru eserlerin sergilenmesinden çok memnun olduğunu söyledi.

Belediye olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceklerini ifade eden Yanmaz, Akçakoca'da bu tip sergiler için yeni bir binaya ihtiyaç olduğunu belediye olarak yer ayarladıklarını ve bin metrekarelik hem sergi ve imalathanenin olduğu bina yapmak istediklerini belirtti.

Başkan Yanmaz, serginin yoğun ilgi gördüğünü anlatarak, "Bu yolda da oldukça mesafe katettik. Emeği geçen kursiyerleri canıgönülden tebrik ediyorum. İnşallah ilerleyen günlerde Akçakoca ekonomisine katma değeri yüksek olması için üzerimize düşen görevlerimizi yerine getireceğiz. Hakikaten gezilip görülmesi gereken bir yer. Herkesi bu sergiye davet ediyoruz." diye konuştu.

Sergiye Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi - Son Dakika


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