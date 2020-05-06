Akçakoca'da liman içi ıslah çalışması - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye tarafından yürütülen balıkçı barınağı içerisindeki ıslah çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liman içinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yanmaz, çalışmaların kısa süre içerisinde bitirileceğini belirterek, "Bir şehrin merkezi çok önemlidir. Özellikle liman bölgesinde vatandaşlarımız rahatlamak için gezmeye geliyorlar. Liman çevresinin bayağı bakımsız olduğunu gördük ve bakıma almaya karar verdik. İnşallah bu sene içinde belirli bir noktaya kadar komple renkli beton ile kaplanacak." dedi.

Liman içine güzel görüntüler vermek için çalışıldığını ifade eden Yanmaz, "Biliyorsunuz iskelemizin durumu da berbattı. Şu anda sıvası bitiyor sıvası bittikten sonra bazı yerlerinde taş kaplamalar olacak. Gelen gırgırların iskeleye zarar vermemesi için ahşap meşeden takozlar koyulacak. Dolayısıyla üstünde bir takım ışıklandırma ve süsleme yapılarak Akçakoca'ya gelen insanların güzel bir liman içi görmesini sağlayacağız. Karşı tarafa da biliyorsunuz gezi teknemizi getireceğiz. İnşallah bu sene güzel bir görüntü ile merkezde Akçakoca'ya gelen misafirleri karşılayacağız." şeklinde konuştu.