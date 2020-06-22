Akçakoca'da maske denetimi - Son Dakika

Ekipler, ilçe genelindeki cadde, sokak, açık alanlar ile kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını vatandaşlara hatırlatarak uyarılar yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda sokağa maskesiz çıkmama uygulamasıyla ilgili denetimlere başlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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