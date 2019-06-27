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Akçakoca'da meydana gelen pat pat kazasında 6 kişi yaralandı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Akçakoca'da meydana gelen pat pat kazasında 6 kişi yaralandı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Düzce'de il genelinde Valilik tarafından yasaklanan pat patların yaptıkları kazalar, can yakmaya devam ediyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesi Paşalar köyünde Ö.S.'nin (54) kullandığı pat pat tabir edilen tarım aracı stabilize tarla yolunda ilerlediği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, sürücü Ö.S. (54) ile kasada yolcu olarak bulunan B. S.(28), M. G.(33), F. S.(3), B. S.(48), M. G.(10) hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
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