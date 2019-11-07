Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da öğrencilere Kızılay anlatıldı
Son Dakika Güncel Akçakoca'da öğrencilere Kızılay anlatıldı

Akçakoca'da öğrencilere Kızılay anlatıldı

8 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğrencilere Kızılay'ın ülke içinde ve ülke dışında yaptığı çalışmalar anlatıldı.

Akçakoca'da öğrencilere Kızılay anlatıldı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğrencilere Kızılay'ın ülke içinde ve ülke dışında yaptığı çalışmalar anlatıldı.


Kızılay Haftası tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Bu kapsamda Kızılay ekipleri tarafından okullarda düzenlenen etkinliklerde Kızılay'ın yurt içi ve yurt dışında yaptığı faaliyetler anlatıldı. Kızılay yetkilileri Osmaniye ilkokulu ve Barbaros Anadolu Lisesi öğrencilerine diş fırçası, Türk ve Kızılay bayrağı hediye ettiler.


Kızılay Akçakoca Şubesi Müdürü Özkan Öztürk, hafta dolayısıyla ilçe genelinden bir çok etkinlik yaptıklarını belirterek "Geleceğimiz olan çocuklarımıza Kızılayı anlattık" dedi. - DÜZCE

Kızılay Haftası, Akçakoca, Kızılay, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
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