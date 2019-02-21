Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da Orman Köylüleri Bilgilendirildi

Akçakoca'da Orman Köylüleri Bilgilendirildi

23 dakika önce

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünce 2019 yılı ekonomik ve sosyal kredi programında bulunan köylerde bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Akçakoca'da Orman Köylüleri Bilgilendirildi, System.String[]
Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünce 2019 yılı ekonomik ve sosyal kredi programında bulunan köylerde bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Bu kapsamda fenni arıcılık programında bulunan Esmahanım, Hemşin, ve Yeşilköy köylerinde fenni arıcılık kredisi verilecek toplam 10 ünite için, dış cephe mantolama programında bulunan Dereköy köyünde verilecek 3 ünite ve süt sığırcılığı programında bulunan Çayağzı, Deredibi, Balatlı ve Göktepe köylerinde süt sığırcılığı kredisi için köylülere ayrıntılı bilgiler verilerek hak sahipleri tespit edildi.

İşletme Müdürü Zafer Ekinci tespit ve kura işlemlerinin bitirildiğini, özellikle arıcılık kredisi alacak vatandaşlara Mart ayı sonuna kadar arılarının teslim edilmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca Nisan ayının ikinci haftasından sonra kestane balı için nakiller ve yerleşmelerin başlayacağını ifade ederek kredi iş ve işlemlerinin mart ayı sonu itibariyle sonuçlandırılacağını ve çalışmalar sonucunda köylüye toplamda 480 bin lira kredi verilmesinin hedeflendiğini belirtti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

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