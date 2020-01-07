Akçakoca'da otobüs şoförlerine tek tip kıyafet uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'da otobüs şoförlerine tek tip kıyafet uygulaması - Son Dakika

Akçakoca'da otobüs şoförlerine tek tip kıyafet uygulaması

6 saat önce

Akçakoca Belediye otobüs şoförleri şehir içi ulaşımda tek tip kıyafet giymeye başladı.

Akçakoca'da otobüs şoförlerine tek tip kıyafet uygulaması, System.String[]

Akçakoca Belediye otobüs şoförleri şehir içi ulaşımda tek tip kıyafet giymeye başladı.


Akçakoca Belediyesi tarafından şehir içi güzergahlarında çalışan belediye otobüs şoförleri için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirildi. Yeni uygulamaya göre şoförler yaka kartı takacak, kravat, yelek ve kumaş pantolon giyecekler. Yolculara karşı daha tertipli ve düzenli bir şekilde hizmet verilebilmesi için böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Akçakoca Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Şefi Serdar Tutkun "Yolcu memnuniyetini arttırarak şehir içinde kaliteli ve konforlu taşımacılığın sağlanması için Akçakoca Belediyesi otobüslerinde görev yapan tüm şoförler için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirdik" dedi. - DÜZCE

Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
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