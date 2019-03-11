Akçakoca'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Akçakoca'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Akçakoca
'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Açıkgöz
(60) idaresindeki 16 SKD 14 plakalı otomobil, Akçakoca- Düzce
yolunun Döngelli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde ilk yardımı yaptıktan sonra yaralıyı Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:26 Kaynak: AA
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