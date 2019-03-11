Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Akçakoca'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Akçakoca'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Akçakoca'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Akçakoca'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Açıkgöz (60) idaresindeki 16 SKD 14 plakalı otomobil, Akçakoca- Düzce yolunun Döngelli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde ilk yardımı yaptıktan sonra yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:26 Kaynak: AA

Mustafa Açıkgöz, Düzce, Akçakoca, Güncel
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