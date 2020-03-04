Akçakoca'da oturma bankları yapımına başladı - Son Dakika
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Akçakoca'da oturma bankları yapımına başladı

6 saat önce

Akçakoca Belediyesi tarafından Merkez camisinde cenazeler için musalla taşı alanında oturma bankları yapıldı.

Akçakoca'da oturma bankları yapımına başladı, System.String[]

Akçakoca Belediyesi tarafından Merkez camisinde cenazeler için musalla taşı alanında oturma bankları yapıldı. Taziye ve cenaze namazı kılmak için gelen yaşlılar için ilk etapta 6 adet oturma bankı yerleştirildi.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile Fen işleri,Park ve Bahçeler müdürlüğü tarafından şehir merkezi ve kamuya açık alanlarında yeni oturma grupları yapılıyor. Bu arada, deforme olan banklarda onarıma alınarak yenileniyor. Başkan yanmaz yaptığı açıklamada, yaşlıların oturabilmesi için camii avlusunda ve cenaze namazlarının kılındığı bölümlerde oturma grupları yapılacağı belirterek ve şu görüşlere yer verdi; "Belediyemize bu yönde çok sayıda talep geldi. Yaşlı insanlarımız taziye ve cenaze namazına geldiklerinde uzun süre ayakta beklemek zorunda kalıyorlardı. Camii alanlarımıza çok sayıda bank yaparak bu ihtiyacı gidereceğiz. Merkezde bulunan tüm camilerde bunu yapacağız." - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
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