Akçakoca'da Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. yılı nedeniyle Akçakoca'da çelenk sunum töreni yapıldı.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. yılı nedeniyle Akçakoca'da çelenk sunum töreni yapıldı.



Akçakoca Hükümet Meydanında gerçekleştirilen törene Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, STK temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün çelengi Komiser Yardımcısı ilçe emniyet Müdür vekili Aytaç Yıldırım tarafından Atatürk Anıtına konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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