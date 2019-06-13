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Akçakoca'da polisten kenevir operasyonu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 806 kök dişi Hint keneviri ile 57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akçakoca'da polisten kenevir operasyonu, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 806 kök dişi Hint keneviri ile 57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Ayazlı Mahallesi tarlalık alanda uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği tespit edilen Ü.Y. ve H.Y isimli iki şüpheli şahıs tarlada çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Tarlada 806 kök Hint keneviri ile şahısların yapılan ev aramalarında 57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde yetiştiren iki şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:07 Kaynak: İHA
Akçakoca, 3. Sayfa
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