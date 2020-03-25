Akçakoca'da polisten otobüslerde korona virüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'da polisten otobüslerde korona virüs denetimi - Son Dakika

Akçakoca'da polisten otobüslerde korona virüs denetimi

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde etkili olan korona virüs salgını için ilçede bulunan otobüs ve minübüsler denetlendi.

Akçakoca'da polisten otobüslerde korona virüs denetimi, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde etkili olan korona virüs salgını için ilçede bulunan otobüs ve minübüsler denetlendi. İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile denetimlere başlayan Trafik ekipleri salgının yayılmasını önlemek için toplu taşıma araçlarında denetimler yaptı ve yolculara uyarılarda bulundu.


İnsan hayatı için son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (covid-19) vakalarının artması ve salgının yayılmasının önlenmesi için İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden toplu taşıma yapan araçlarda denetim ve uyarı çalışmaları başladı. Bu önlemler kapsamında toplu taşıma araç ruhsatlarında bulunan yolcu kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilebileceği, araç içerisindeki yolcu oturma düzeni şeklinin yolcuların birbirleri ile temaslarını engelleyici şekilde olması gerektiği denetim ve uyarıları yapıldı. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:20 Kaynak: İHA

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