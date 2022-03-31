Akçakoca'da ramazan öncesi "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Akçakoca'da ramazan öncesi "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

31.03.2022 11:19
Akçakoca'da ramazan öncesi "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ramazan öncesi marketlerde fahiş fiyat, stokçuluk ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ramazan öncesi marketlerde fahiş fiyat, stokçuluk ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Akçakoca Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerel ve zincir marketlerde incelemelerde bulundu.

Gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığına bakan ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanım tarihlerini kontrol etti.

KDV indirimlerini yansıtmadığı görülen işletmeyi uyaran ekipler, yeni fiyat tarifelerinin bir an önce fiyatlara uygulanmasını istedi.

Denetimlere, İlçe Kaymakamı Mustafa Can, Kaymakam Adayı Tuğçe Orhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Uzun da katıldı.

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Hisarcık, Akçakoca, Tarım, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akçakoca'da ramazan öncesi 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akçakoca'da ramazan öncesi "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı - Son Dakika
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