Akçakoca'da sağanak
1 saat önce
Batı Karadeniz'in en önemli turizm ilçelerinden biri olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şiddetli yağış sonrası deniz kahverengiye boyandı.
Batı Karadeniz
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:50 Kaynak: AA
'in en önemli turizm ilçelerinden biri olan Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde, şiddetli yağış sonrası deniz kahverengiye boyandı. Sabah
saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrasında yükseklerden akan derelerin çamurlu akması nedeniyle 38 kilometrelik sahil şeridi kahverengiye boyandı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanağın akşam saatlerinde son bulacağı öğrenildi.
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