Akçakoca'da sağanak
1 saat önce
Batı Karadeniz'in en önemli turizm ilçelerinden birisi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz kahverengiye boyandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Batı Karadeniz'in en önemli turizm ilçelerinden birisi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz kahverengiye boyandı.
İlçede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle derelerin çamur akması sonucunda denizin yaklaşık 15 kilometrelik kısmı kahverengi oldu.
Meteoroloji yetkilileri, sağanağın yarın sona ereceğini bildirdi.
Suudi Arabistan'da bir yasak daha kalktı: Yabancı kadınlar otellerde kalabilecek Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD, "Bahçeli" tweetiyle ilgili açıklama yapacak