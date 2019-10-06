Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da sağanak - DÜZCE
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Akçakoca'da sağanak - DÜZCE

29 dakika önce

Batı Karadeniz'in en önemli turizm ilçelerinden birisi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz kahverengiye boyandı.

Batı Karadeniz'in en önemli turizm ilçelerinden birisi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz kahverengiye boyandı.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle derelerin çamur akması sonucunda denizin yaklaşık 15 kilometrelik kısmı kahverengi oldu.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın yarın sona ereceğini bildirdi.

Akçakoca'da sağanak - DÜZCE

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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