Akçakoca'da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz - Son Dakika

Akçakoca'da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz

6 saat önce

Akçakoca Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Akçakoca'da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz, System.String[]

Akçakoca Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamaması için bazı kararlar aldıklarını belirtti.


Kovid-19 tehdidinin bertaraf edilmesi için herkese önemli görevler düştüğüne işaret eden Yanmaz, zorlu süreçte en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurguladı.


Yanmaz, sağlık çalışanlarının, personel kimliğini göstererek, belediye halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:34 Kaynak: İHA

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