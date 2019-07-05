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Akçakoca'da sahile vuran mayın tetikleyici korkuttu

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran mayını tetikleyicisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Akçakoca'da sahile vuran mayın tetikleyici korkuttu, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran mayını tetikleyicisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Edilli Plajı'nda, sahile gelenler kumların arasındaki yabancı cisim gördüler. Kumları kaldırınca cismin bomba olmasından şüphelenen tatilciler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu sahilde geniş güvenlik önemli aldılar.

Deniz mayını tetikleyicisi olduğu tespit edilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:45 Kaynak: İHA
Akçakoca, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa
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