AKÇAKOCA'DA SAHİLLER DOLDU - Son Dakika
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AKÇAKOCA'DA SAHİLLER DOLDU

29.05.2022 18:15

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde hava sıcaklığı 31 dereceyi gösterince vatandaşlar sahillere akın etti.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde hava sıcaklığı 31 dereceyi gösterince vatandaşlar sahillere akın etti.

Düzce'de hafta sonu sıcaklıklar 31, deniz suyu ise 17 dereceye ulaşınca Akçakoca Çuhallı plajı tatilcilerle doldu. Sakarya, Ereğli ve Zonguldak illerinden de ziyaretçilerin geldiği gözlendi. Güzelliğiyle dikkati çeken plajda vatandaşlar yüzerek ve güneşlenerek denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahil kenarında çay demleyip piknik yaptı. (DHA)

AKÇAKOCA'DA SAHİLLER DOLDU
AKÇAKOCA'DA SAHİLLER DOLDU
AKÇAKOCA'DA SAHİLLER DOLDU
AKÇAKOCA'DA SAHİLLER DOLDU
AKÇAKOCA'DA SAHİLLER DOLDU

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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