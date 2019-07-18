Akçakoca'da selde yaralananlar helikopter ile hastanelere sevk edildi
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Akçakoca'da selde yaralananlar helikopter ile hastanelere sevk edildi DÜZCE - Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.
Akçakoca Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:54 Kaynak: AA
'da selde yaralananlar helikopter ile hastanelere sevk edildi DÜZCE - Düzce
'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi. Ulaşımın sağlanamadığı yerlerdeki yaralı vatandaşlar hastanelere helikopterle sevk edildi.
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