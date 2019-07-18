Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da selde yaralananlar helikopter ile hastanelere sevk edildi
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Akçakoca'da selde yaralananlar helikopter ile hastanelere sevk edildi

1 saat önce

Akçakoca'da selde yaralananlar helikopter ile hastanelere sevk edildi DÜZCE - Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.

Akçakoca'da selde yaralananlar helikopter ile hastanelere sevk edildi DÜZCE - Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi. Ulaşımın sağlanamadığı yerlerdeki yaralı vatandaşlar hastanelere helikopterle sevk edildi.
Akçakoca'da selde yaralananlar helikopter ile hastanelere sevk edildi
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:54 Kaynak: AA
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