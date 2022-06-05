Yaz aylarında 25 bin olan nüfusu 5 katına kadar çıkan Akçakoca'da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla sahiller doldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi - Son Dakika

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