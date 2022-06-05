Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi - Son Dakika
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Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi

05.06.2022 17:49

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sıcak havadan bunalan turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sıcak havadan bunalan turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Yaz aylarında 25 bin olan nüfusu 5 katına kadar çıkan Akçakoca'da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla sahiller doldu.

Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda denize girerek serinledi.

Çocuklar kumda oyun oynarken, bazı turistler de güneşlenerek keyifli vakit geçirdi.

Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi
Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi
Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi
Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi - Son Dakika

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