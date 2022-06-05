Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sıcak havadan bunalan turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.
Yaz aylarında 25 bin olan nüfusu 5 katına kadar çıkan Akçakoca'da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla sahiller doldu.
Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda denize girerek serinledi.
Çocuklar kumda oyun oynarken, bazı turistler de güneşlenerek keyifli vakit geçirdi.
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