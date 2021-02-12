Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.
İlçede sabahın erken saatlerinden itibaren esen rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Denizde 5 metre boyunda dalgaya sebep olan rüzgar yüzünden açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Oluşan dev dalgaları izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağmurun bir hafta süreceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da şiddetli rüzgar 5 metrelik dalgalar oluşturdu - Son Dakika