Akçakoca'da su faturaları 3 ay ertelendi - Son Dakika

Düzce'de, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, su faturalarının 3 ay ertelendiğini, ödeme güçlüğü çeken akıllı su sayacı kullanan abonelerinin avans kredi kullanabileceklerini bildirdi.

Yanmaz, yaptığı açıklamada, Akçakoca Belediyesi olarak yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde ilçede genel sağlığı ve güvenliği için alınan birçok tedbir ve önlemlerin yanı sıra ekonomik anlamda tedbir aldıklarını söyledi.

Ramazan ayının başlangıcına sayılı günler kala, konut ve iş yeri su faturalarını faiz uygulamaksızın 3 ay ertelediklerini anlatan Yanmaz, "Daha önce kurmuş olduğumuz hizmet ekibiyle sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, gönüllerimizin yardımıyla imkanı olmayan vatandaşlarımızın desteklenmesi, su faturası borcu olan yurttaşlarımız için su kesintisine gidilmemesi, mülkiyeti belediyemize ait kapanan iş yerlerinden belirtilen takvimlerde kira alınmaması gibi uygulamalar için kararlar almıştık." dedi.

Yaklaşan ramazan ayı nedeniyle vatandaşların mağduriyetlerine yol açmayacak tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Yanmaz, şöyle konuştu:

"Konut ve iş yerlerine ait su abonelerimizden nisan, mayıs, haziran aylarına ait su faturaları ödemelerini gecikme faizi uygulamaksızın 3 ay erteleme kararını almış bulunuyoruz. Konut ve iş yerleri için, nisan ayına ait su faturalarını temmuz ayının son günü, mayıs ayı su faturalarını ağustos ayının son günü, haziran ayı su faturalarını eylül ayı son günü ödeyebileceklerdir."

Başkan Yanmaz, içinde bulunulan zor günleri birlik ve beraberlik içinde aşmaya çalışacaklarının altını çizdi.