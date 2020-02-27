Akçakoca'da tarihi simgeler onarıldı - Son Dakika
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Akçakoca'da tarihi simgeler onarıldı

6 saat önce

"Batı Karadeniz'in İncisi" diye adlandırılan Akçakoca'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma toplar onarılarak sergilenmeye başlandı.

Akçakoca'da tarihi simgeler onarıldı, System.String[]

" Batı Karadeniz'in İncisi" diye adlandırılan Akçakoca'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma toplar onarılarak sergilenmeye başlandı.

Akçakoca'nın merkez cami karşısında bulunan tarihi savaş topları Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile onarılarak yeni yüzüne kavuştu.

Başkan Yanmaz, tarihi yapıları korumak ve kollamanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Akçakoca halkının Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği mücadeleden dolayı savaş toplarının hediye edildiğini belirten Yanmaz, "Kurtuluş Savaşı'nın ve Akçakoca'nın simgesi olan tarihi topları korumak bizlerin görevi. Batı Karadeniz'in incisi olarak bilinen Akçakoca'mızı daha ileri seviyelere taşımak için tarihi varlıklarımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Bilindiği gibi, tarihimizin önemli bir parçası olan toplardan biri, Akçakoca'nın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği kahramanlık mücadelesinden ötürü, dönemin Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilçemize hediye edilmişti. " diye konuştu.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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