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Akçakoca'da tehlike oluşturan ağaçlar budandı

2 saat önce

DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da kurumaya yüz tutmuş ve rüzgarın etkisiyle devrilme olasılığı olan ağaçlar, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle budanıyor.

Akçakoca'da tehlike oluşturan ağaçlar budandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da kurumaya yüz tutmuş ve rüzgarın etkisiyle devrilme olasılığı olan ağaçlar, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle budanıyor.


Akçakoca Çuhallı Çarşısı ile Ceneviz Kalesi yolu üzerinde tehlike oluşturan ağaçlar Akçakoca Belediyesine ait itfaiye ile park ve bahçeler birimi tarafından ortaklaşa yapılan çalışma ile budanarak bakımları yapıldı.


Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Birimi yetkilileri, kurumaya yüz tutmuş ve ömrünü tamamlamış, tehlike yaratan ağaçların ilçe genelinde bakımları ve budama çalışmalarının devam edeceğini belirttiler. Yetkililer bu tür çalışmaların olası bir mal ve can kaybının önüne geçmek amaçlı sürdürüldüğünü ifade etti. - DÜZCE

Akçakoca, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
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