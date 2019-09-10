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Akçakoca'da tek yön çalışması

51 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ziyaretçi akını alan bazı yollar Trafik komisyonu kararı ile tek yöne dönüştürüldü.

Akçakoca'da tek yön çalışması, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ziyaretçi akını alan bazı yollar Trafik komisyonu kararı ile tek yöne dönüştürüldü.


Akçakoca ilçesinde yoğun işleyen cadde üzerindeki bazı sokaklar yeni uygulamayla sadece araç trafiğine tek yön olarak hizmet verecek. Binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Akçakoca'da, İstanbul caddesi üzerinde bulunan Sağlık Sokak ve Hasan Kahya Sokak Trafik Komisyonu kararı ile tek yön uygulaması başladı.


İstanbul Caddesi'nin oldukça yoğun olması ve zaman zaman trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin karşı karşıya gelmesi nedeni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ve Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri uygulamayı başlatarak yolun tek yönlü olarak kullanılmasını sağlayacak. Söz konusu yola sadece giriş yapacak olan araçlar aynı yoldan çıkış yapamayacak. Uygulama özellikle bu cadde üzerinde bulunan esnafları ve vatandaşı memnun ederken buna benzer çalışmaların başka noktalarda da devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

İstanbul Caddesi, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
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