Akçakoca'da TMO fındık alımlarına devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına devam ediyor.



Akçakoca'da bulunan TMO ofisi 16.5 tl/kg dan fındık alımlarına devam ediyor. Fındık tüccarlarının fındık fiyatlarını iyice düşürmesi fındıkçıları TMO ya yöneltti. Sırasını alan fındık üreticisi fındığını TMO'ya veriyor. 16.5 tl/kg dan 50 randuman esasına göre fındık alan TMO ayrıca her 1 randuman için 330 tl/ton fiyat veriyor. - DÜZCE