Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da TMO fındık alımlarına devam ediyor
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Akçakoca'da TMO fındık alımlarına devam ediyor

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına devam ediyor.

Akçakoca'da TMO fındık alımlarına devam ediyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına devam ediyor.


Akçakoca'da bulunan TMO ofisi 16.5 tl/kg dan fındık alımlarına devam ediyor. Fındık tüccarlarının fındık fiyatlarını iyice düşürmesi fındıkçıları TMO ya yöneltti. Sırasını alan fındık üreticisi fındığını TMO'ya veriyor. 16.5 tl/kg dan 50 randuman esasına göre fındık alan TMO ayrıca her 1 randuman için 330 tl/ton fiyat veriyor. - DÜZCE

Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
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