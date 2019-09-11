Akçakoca'da TMO fındık alımlarına devam ediyor
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DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına devam ediyor.
Akçakoca'da bulunan TMO ofisi 16.5 tl/kg dan fındık alımlarına devam ediyor. Fındık tüccarlarının fındık fiyatlarını iyice düşürmesi fındıkçıları TMO ya yöneltti. Sırasını alan fındık üreticisi fındığını TMO'ya veriyor. 16.5 tl/kg dan 50 randuman esasına göre fındık alan TMO ayrıca her 1 randuman için 330 tl/ton fiyat veriyor. - DÜZCE
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