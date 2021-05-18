Akçakoca'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, trafik kısa bir süreliğine tek şeritten verildi. - DÜZCE

Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu