Akçakoca'da turizm sezonu erken açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Akçakoca'da turizm sezonu erken açıldı

17.05.2022 16:06
Akçakoca'da turizm sezonu erken açıldı

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen, Düzce'nin 35 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde turizm sezonu başladı.

" Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen, Düzce'nin 35 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde turizm sezonu başladı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehre yakın konumda bulunan Akçakoca, mavi bayraklı plajları, tarihi Ceneviz Kalesi ve dinlenme alanlarıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

İlçede geçen yıl haziranda başlayan turizm sezonu, hava sıcaklıklarının artmasıyla bu yıl erken açıldı. Akçakoca'ya gelmeye başlayan yerli ve yabancı turistler, sahilde vakit geçirdi, tekne turlarına katılıp eğlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, AA muhabirine, tüm işletmelerin sezona hazır olduğunu söyledi.

Belediye olarak misafirleri Akçakoca'da ağırlamaktan memnun olacaklarını ifade eden Yılmaz, "Tüm il ve ilçelerden turistleri Akçakoca'ya bekliyoruz. Huzur içinde, güvenli şekilde tatillerini geçirebilirler. Akçakoca bilindiği gibi Batı Karadeniz'in incisidir. Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakındır. Yıldızlı otellerinden ev pansiyonuna kadar konaklama imkanları vardır. Denizimiz güzel, doğamız güzel. Halk plajları mevcut. Ayrıca, Ceneviz Kalesi'nin restorasyonu bitti. Tüm turistleri bekliyoruz." diye konuştu.

Akçakoca'da turizm sezonu erken açıldı
Akçakoca'da turizm sezonu erken açıldı
Akçakoca'da turizm sezonu erken açıldı
Akçakoca'da turizm sezonu erken açıldı

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Turizm, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da turizm sezonu erken açıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:16:14. #1.13#
SON DAKİKA: Akçakoca'da turizm sezonu erken açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement