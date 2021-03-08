Akçakoca'da ulaşım araçları denetlendi - Son Dakika

Akçakoca'da ulaşım araçları denetlendi
08.03.2021 17:39
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Dinamik ve Tematik Denetimler kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Dinamik ve Tematik Denetimler kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.
Türkiye'de dinamik ve tematik denetimler sürüyor. Bu kapsamda Akçakoca ilçesinde polis ekipleri ulaşım araçları denetimini gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu görülürken polisler eğitici uyarılar yaptılar. Yetkililer denetimlerin her gün devam edeceğini belirterek vatandaşların kurallara uymasını istediler. - DÜZCE
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