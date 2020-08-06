Akçakoca'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler tarafından Akçakoca ilçesinde düzenlenen çalışmalar kapsamında, şüpheli bir şahsın üst ve ev aramasında 95 gr uyuşturucu madde ile 164 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılırken olay hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE