Akçakoca'da yangında evin odası kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akçakoca'da yangında evin odası kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Akçakoca'da yangında evin odası kullanılmaz hale geldi

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Beyören köyünde bir evde yangın çıktı.

Akçakoca'da yangında evin odası kullanılmaz hale geldi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Beyören köyünde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Akçakoca'nın Beyören köyünde, Remzi Özdemir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzere olay yerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
Yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti İzmir'de, özel hastanede yangın (2)- Yeniden İntihar için hastane çatısına çıkan kişiyi görüntülemek için yarıştılar: Youtube'a atıyorum ona göre

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 22:01:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakoca'da yangında evin odası kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]