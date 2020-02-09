Akçakoca'da yangında evin odası kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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Akçakoca'da yangında evin odası kullanılmaz hale geldi
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Beyören köyünde bir evde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Beyören köyünde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Akçakoca'nın Beyören köyünde, Remzi Özdemir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzere olay yerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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