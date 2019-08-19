Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da yapılacak çalışmaları görüştüler
Son Dakika Güncel Haber

Akçakoca'da yapılacak çalışmaları görüştüler

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz ve Hakan Öztaş, personel ile yaptıkları toplantıda önceliğin vatandaş memnuniyeti olduğunu söylediler.

Akçakoca'da yapılacak çalışmaları görüştüler, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz ve Hakan Öztaş, personel ile yaptıkları toplantıda önceliğin vatandaş memnuniyeti olduğunu söylediler.

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Yılmaz ile Hakan Öztaş, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Muhasebe ve Kültür müdürlüğü personelleriyle toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda ilçe genelinde yapılacak olan çalışmalar ile ilgili planlama ve programlama yapıldı.

Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz "Bazı bölümlerdeki personelimizle bir araya gelerek yaptığımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Gerçekleşecek olan çalışmaları anlattık. Öncelikli hizmetlerinin ele alındığı toplantıda önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Nerede bir sorun varsa hızlı ve adil bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti
Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle bekçileri için kamu spotu Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 19:40:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da yapılacak çalışmaları görüştüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]