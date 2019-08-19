Akçakoca'da yapılacak çalışmaları görüştüler
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz ve Hakan Öztaş, personel ile yaptıkları toplantıda önceliğin vatandaş memnuniyeti olduğunu söylediler.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:22 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'nin Akçakoca
Belediye Başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz ve Hakan Öztaş, personel ile yaptıkları toplantıda önceliğin vatandaş memnuniyeti olduğunu söylediler.
Akçakoca Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Yılmaz ile Hakan Öztaş, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü
, İmar Müdürlüğü, Muhasebe ve Kültür müdürlüğü personelleriyle toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda ilçe genelinde yapılacak olan çalışmalar ile ilgili planlama ve programlama yapıldı.
Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz "Bazı bölümlerdeki personelimizle bir araya gelerek yaptığımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Gerçekleşecek olan çalışmaları anlattık. Öncelikli hizmetlerinin ele alındığı toplantıda önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Nerede bir sorun varsa hızlı ve adil bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE
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