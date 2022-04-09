Akçakoca'da yaz sezonu öncesi altyapı çalışmalarına hız verildi - Son Dakika

Akçakoca Belediyesi yaz sezonu öncesi atık su arıtma tesislerinde temizlik çalışmalarına başladı.

Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde kanalizasyon hattında tıkanmaya neden olabilecek atıklar temizleniyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Atık Su Arıtma Tesisi personeli tarafından terfi merkezleri temizlik çalışmalarının büyük bölümü, kombine kanal temizlik aracı yardımıyla tamamlandı.

Akçakoca Belediyesi çevre yüksek mühendisi Aydan Çakır, arıtma tesisleri ve terfi merkezlerindeki temizlik çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımız atık su giderlerine özellikle ıslak mendil, çocuk bezi, kağıt, karton atmamalarını rica ediyoruz. Yaz arları gelirken bizler turizm anlamında güzel bir sezon geçmesi için şimdiden tüm tedbirlerimizi alıyoruz." ifadesini kullandı.