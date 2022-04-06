Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

06.04.2022 12:38

DÜZCE ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

DÜZCE ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı.

Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, aşırı kar yağışının ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü. Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.

Diğer yandan yaklaşık 50 metrelik kısmı zarar gören yol, havadan dronla görüntülendi.

Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
YORUMLAR
500
Düzce Üniversitesi'nde Otizm Farkındalık paneli gerçekleştirildi Düzce Üniversitesi'nde Otizm Farkındalık paneli gerçekleştirildi Küçükler yarı final müsabakaları sona erdi Küçükler yarı final müsabakaları sona erdi

Karadeniz Sahil Yolu, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:48 Kilosu 60 TL'ye çıkınca, biber de gramla satılmaya başladı
12:46 Hastaların pencereden muayene edildiği görüntüler için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:55:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement